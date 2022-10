Colombia, follia di Geisson Perea dell’Independiente Santa Fe: si sistema i pantaloncini ma…

Ma a catturare particolarmente l’attenzione degli spettatori, allo stadio e da casa, è stato un episodio che ha visto protagonista il difensore dell’Independiente Santa Fe, il 31enne Geisson Perea, in prestito dall’Atletico Nacional. Punizione conquistata dagli avversari, il Santa Fe dispone la barriera per difendersi dal calcio piazzato. Perea, posizionato accanto all’ex Fiorentina Carlos Sanchez, è stato ripreso dalle telecamere mentre stava tirando giù i pantaloncini. Un po’ troppo per la verità, con le parti intime visibili.

Evidentemente l’arbitro Jhon Alexander Ospina Londono non si è accorto del gesto del giocatore. E non si capisce ben il motivo di tale azione. Forse per distrarre l’avversario incaricato di battere il calcio di punizione? Fatto sta che l’azione compiuta da Perea ha indignato non poco i telespettatori che, tramite commenti sui social, hanno chiesto una sanzione per il difensore colombiano: “Geisson Perea merita di essere sanzionato. Atto imbarazzante e spiacevole. Non è un professionista”. Al momento non è dato sapere se Perea verrà sanzionato. Né lo stesso giocatore, né il suo club né la Lega colombiana hanno ancora commentato l’episodio.