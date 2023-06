Colombia, il Millonarios vince l’Apertura 2023: i complimenti social dell’ex Inter Guarín

Dopo lo 0-0 dell'andata all'Estadio Atanasio Girardot di Medellin, c'è stato bisogno dei calci di rigore per decretare il vincitore. Nella gara di ritorno, infatti, i 90' minuti regolamentari si sono conclusi sull'1-1 (vantaggio dei Verdolagas con Jefferson Duque al 31' del primo tempo, pareggio del Millonarios al 70' della ripresa con Andrés Llinás).

Il Millonarios alla fine ha vinto 3-2 dal dischetto. Per l'Atlético Nacional decisivi gli errori dell'ex Parma Dorlan Pabón, dell'ex Udinese, Genoa e Milan, Christián Zapata e di Jarlan Barrera.

L'ex centrocampista dell'Inter, Fredy Guarín, ha voluto complimentarsi per il titolo vinto dal Millonarios, ultimo club in cui ha giocato prima del suo ritiro dal calcio. "Felicitaciones Familia Azul", così si è congratulato "El Guepardo" Guarín, che ha aggiunto un cuoricino blu al messaggio di auguri per il Millonarios.