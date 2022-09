Colombia, parte il coro “Tutti dovete saltare”: e il tifoso sulla sedia a rotelle… salta!

In Colombia il sentitissimo match tra i Millionarios di Bogotá e l'Independiente di Santa Fe è stata una vera e propria bolgia

Ben 30 mila spettatori per il match della prima della classe contro il Santa Fe in una delle classiche tradizionali del campionato colombiano. Il match è terminato 2-0 per i padroni di casa dei Millonarios di Bogotá grazie alla doppia timbratura di Carlos Andres Gomez.