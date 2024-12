In Colombia la finale di ritorno della Copa BetPlay traAmérica de Cali e Atlético Nacional, non sarà ricordata tanto per il risultato sportivo, quanto per i drammatici eventi che si sono verificati sugli spalti e nelle strade adiacenti allo stadio Pascual Guerrero. Mentre in campo la partita si è conclusa 0-0, sufficiente per consegnare il titolo al Nacional grazie alla vittoria per 3-1 nella gara di andata a Medellín, i tifosi hanno trasformato l'evento in una vera e propria guerriglia urbana.