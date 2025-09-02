Dopo una lunga trattativa, sembrava fatta per il ritorno del difensore spagnolo a Bilbao: probabilmente, però, il club basco dovrà rimandare l'affare

Luca Paesano Redattore 2 settembre - 20:09

Sembrava tutto fatto e firmato per il ritorno a casa di Aymeric Laporte, pronto a vestire nuovamente la maglia del suo amato Athletic Bilbao dopo ben 8 stagioni. Ed effettivamente, così era. Tuttavia, tutta la documentazione spedita dall'Al Nassr è arrivata leggermente oltre la chiusura ufficiale del calciomercato in Spagna, mettendo a serio rischio la trattativa. Un piccolo, enorme dettaglio contro cui sta combattendo l'Athletic, che attende una risposta dalla FIFA e dalla Federazione Spagnola.

Laporte torna all'Athletic Bilbao... anzi no! La FIFA rivede il caso — Secondo quanto riportato da AS, la documentazione inviata dall'Al Nassr al sistema di trasferimento FIFA (TMS) non è stata ricevuta in tempo per la chiusura della finestra di calciomercato e il caso è ora in fase di revisione. Se la richiesta di trasferimento dovesse essere ritenuta tardiva, il club biancorosso non potrà tesserare il difensore in questa sessione estiva e dovrà attendere necessariamente la sessione invernale, dopo aver raggiunto un accordo con il giocatore. Anche l'Athletic Club sta analizzando la questione e per ora non smentisce la notizia.

L'Athletic Bilbao era riuscito a raggiungere l'intesa con la società saudita solamente nelle ultime ore di mercato, dopo una lunghissima ed estenuante trattativa per il difensore centrale. Il club basco aveva ottenuto l'accordo con Aymeric Laporte, che si sarebbe drasticamente ridotto l'ingaggio passando dai 25 milioni a stagione percepiti in Arabia ad un triennale da 7 milioni annui. Dopo un lungo tira e molla, l'Al Nassr ha ceduto al trasferimento gratuito. A quanto pare, però, tutti gli incastri non sono arrivati nei tempi necessari a formalizzare l'operazione. L'Athletic e Laporte attendono il verdetto nelle prossime ore.