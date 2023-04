CONCACAF, la coreografia a tema Dragon Ball del Philadelphia Union in risposta al Los Angeles FC

La gara d'andata della semifinale della CONCACAF Champions League tra Philadelphia Union e Los Angeles FC (Chiellini in panchina) è finita 1-1. In tribuna grande spettacolo con la coreografia a tema Dragon Ball dei tifosi di casa. Chiara risposta...

Si è conclusa con un pareggio per 1-1 la gara d'andata delle semifinali della CONCACAF Champions League tra Philadelphia Union e Los Angeles FC. Davanti ai 17676 spettatori del Subaru Park di Chester, i padroni di casa sono riusciti ad andare in vantaggio nel finale con la rete realizzata su rigore da Daniel Gazdag all'86'. La squadra di Giorgio Chiellini, in panchina per tutti i 90 minuti, ha pareggiato i conti al 91' con il gol del centrocampista Kellyn Acosta.