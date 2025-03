Panama in finale di Nations League: USA eliminati e festa con Henry

Per la prima volta nella storia della CONCACAF Nations League, gli Stati Uniti non giocheranno la finale. La Nazionale in cui giocano i milanisti Yunus Musah e Christian Pulisic e gli juventini Weston McKennie e Timothy Weah ha perso 0-1 contro il Panama. Dopo una partita dominata a livello di gioco dagli States, i Canaleros (gli uomini del canale) hanno deciso la semifinale al 94' grazie al gol di Cecilio Waterman, attaccante che gioca per i cileni del Coquimbo Unido. I panamensi hanno eliminato gli statunitensi 2 volte negli ultimi 2 match ad eliminazione diretta di una competizione continentale: la prima volta avvenne nel 2023, in semifinale di Gold Cup.