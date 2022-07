Conference League, che fatica il viaggio del Lincoln Red: 6mila chilometri per raggiungere il Kazakistan

Una sfida tra campioni dei loro paesi, con Tobol e Lincoln che si ritrovano di fronte dopo essere usciti rispettivamente contro gli ungheresi del Ferencvaros e i macedoni del KF Shkupi dal primo turno dei preliminari di Champions League. Tornando al lungo viaggio che affronteranno entrambe le squadre tra andata (domani in Kazakistan) e ritorno (26 luglio a Gibilterra), c’è da sapere che ci saranno più di 14 ore di aereo per percorrere più di 6mila chilometri. In auto neanche a parlarne: sarebbero 74 ore in macchina per 6741 chilometri. La domanda è scontata: in che condizioni arriveranno Tobol e Lincoln in campo nelle due sfide? E i cambi di fuso orario? Saranno quattro…