Conference League, dove vedere Betis-Fiorentina in Tv e Streaming

La Fiorentina potrebbe raggiungere la finale di Conference Leauge per la terza volta consecutiva.

Lorenzo Maria Napolitano 30 aprile - 12:47

Il primo maggio, alle ore 21.00, la Fiorentina affronterà il Betis di Manuel Pellegrini per la semifinale d'andata della Conference League, la terza consecutiva della formazione toscana. Una gioia in finale, però, la Viola non è mai riuscita a strapparla. La vincente di questo confronto affronterà nell'ultimo atto la vincitrice della semifinale tra Chelsea e gli svedesi del Djurgarden, grande sorpresa di questa manifestazione. La finale si disputerà allo Stadion Wrocław di Breslavia mercoledì 28 maggio.

Visualizza questo post su Instagram

Come arrivano le due squadre alla partita — Fiorentina e Betis vivono un momento sostanzialmente analogo. Le due formazioni sono in lotta per conquistare un posizionamento in Champions League, ma dato l'ottimo bottino ottenuto fino ad oggi resta comunque difficile rimanere esclusi da tutte le altre competizioni europee, il che è già un ottimo risultato. La Fiorentina di Palladino nelle ultime gare disputate in Serie A ha mostrato solidità, una buona tenuta fisica e soprattutto la grinta giusta per affrontare questo momento cruciale.

Dall'altro lato il Betis è molto più vicino alla Champions, dato che dista soltanto un punto dal Villareal, quinto. Un momento chiave della stagione della formazione di Manuel Pellegrini è stato l'ingaggio del brasiliano Antony, che ha portato freschezza ed esplosività alla manovra offensiva della squadra del tecnico cileno. Tra l'altro, l'ex Manchester United si sta anche prendendo una soddisfacente vendetta personale, rispondendo ai suoi detrattori a suon di gol e assist. Ne LaLiga in 12 presenze ha già 5 partecipazioni attive alle reti.

Le ultime vittorie europee della Fiorentina — La Fiorentina negli ultimi anni si sta affermando come una grande costante della Serie A, ottenendo piazzamenti utili per disputare le coppe europee nelle stagioni successive e per poco non è riuscita nell'impresa di mettere le mani sulla coppa. Durante la stagione 2022/2023 la Viola s'è dovuta piegare al West Ham in una serata di Praga, in cui il match è terminato 2-1. L'anno scorso, invece, è stato l'Olympiakos a sconfiggere la Fiorentina per un 1-0 strappato dopo i tempi supplementari.

I tempi sembrano maturi per mettere nuovamente le mani su un trofeo, cosa che nel capoluogo toscano non accade dalla stagione 2000/2001, quando la Fiorentina ottenne la vittoria in finale di Coppa Italia. Dovessimo, invece, andare a scovare una vittoria in ambito europeo bisogna risalire alla prima metà degli anni '60: in quel periodo infatti si attestano i successi in Coppa delle Coppe (1960/1961) e Coppa Mitropa (1966).

Visualizza questo post su Instagram

Dove vedere Betis-Fiorentina in Tv e streaming — Il match d'andata della semifinale di Conference League tra Betis e Fiorentina sarà visibile su Sky Sport, trasmessa anche grazie a Diretta Gol. Inoltre, grazie all'app Sky Go, è possibile seguire il match in streaming su dispositivi mobili. La partita, però, sarà visibile anche in chiaro su TV8, grande notizia per i tifosi viola.