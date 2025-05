Conference League, trionfa il Chelsea: 4-1 al Real Betis

Il Chelsea ha scritto una pagina storica del calcio europeo, conquistando la UEFA Conference League 2024/25 con una vittoria per 4-1 sul Real Betis nella finale disputata allo S tadion Wrocław di Breslavia , in Polonia. Questo trionfo consente ai Blues di diventare il primo club a vincere tutte e quattro le principali competizioni UEFA per club: Champions League, Europa League, Coppa delle Coppe e Conference League.

Secondo tempo: la rimonta dei Blues

Nella ripresa, l'allenatore Enzo Maresca ha effettuato cambi decisivi, inserendo Reece James al posto di Malo Gusto per dare maggiore stabilità alla difesa . Cole Palmer è stato protagonista assoluto, fornendo due assist: il primo per il colpo di testa di Enzo Fernández che ha pareggiato i conti, e il secondo per Nicolas Jackson, che ha portato il Chelsea in vantaggio . Successivamente, Jadon Sancho e Moisés Caicedo hanno chiuso la partita con due gol, fissando il risultato sul 4-1 .