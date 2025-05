Ripercorriamo insieme la strada in Conference League dei club allenati rispettivamente da Pellegrini e Maresca

Domani sera, alle 21:00, Betis Siviglia e Chelsea si affronteranno in occasione della finale della Conference League. Le due squadre, rispettivamente allenate da Manuel Pellegrini ed Enzo Maresca, si sfideranno alla Tarczynski Arena di Wroclaw, in Polonia. Ripercorriamo, quindi, il percorso che biancoverdi e Blues hanno dovuto fare per arrivare all'atto conclusivo della competizione europea.

Betis Siviglia-Chelsea, il cammino degli spagnoli Il percorso europeo del Betis ha avuto inizio nella seconda metà di agosto coi preliminari, eliminando gli ucraini del Kryvbas con il risultato di 0-2 all'andata e 3-0 al ritorno. Nella league phase, invece, gli spagnoli hanno fatto una falsa partenza perdendo contro Legia Varsavia per 1-0 e pareggiando col Copenaghen 1-1. Alla terza giornata arrivò la prima vittoria contro gli sloveni del Celje per 2-1, per poi perdere contro il Mlada Boleslav per 2-1. Il Betis, successivamente, ha vinto contro Petrocub Hincesti 0-1 e l'Helsinki 1-0. Il Betis è arrivato 15esimo, qualificandosi allo spareggio per gli ottavi. Nella fase ad eliminazione diretta, ha eliminato: Gent con uno 0-3 in Belgio e sconfitta per 0-1 in casa allo spareggio; agli ottavi il Vitoria Guimaraes con il 2-2 all'andata e 0-4 in Portogallo; i polacchi del Jagiellona ai quarti con un 2-0 in casa ed un 1-1 al ritorno; per finire, la Fiorentina in semifinale con un 2-1 a Siviglia e un 2-2 al Franchi dopo i supplementari.

Il percorso (quasi) perfetto dei Blues Anche il percorso del Chelsea ha avuto inizio ai preliminari, dove ha eliminato il Servette 2-0 a Londra e sconfitta per 2-1 in Svizzera. La league phase dei Blues è stata perfetta, con 18 punti totalizzati e vetta della classifica: i londinesi hanno vinto contro Gent per 4-2, contro il Panathinaikos per 1-4; il Noah, squadra armena contro cui ha vinto segnando 8 gol; Heidenheim per 0-2; l'Astana 1-3 e lo Shamrock Rovers 5-1. Nel corso della fase ad eliminazione diretta, il Chelsea ha superato: Copenaghen agli ottavi per 1-2 in Danimarca ed 1-0 allo Stamford Bridge; Legia Varsavia 0-3 in Polonia e sconfitta casalinga per 1-2 ai quarti, infine in semifinale hanno incontrato gli svedesi del Djurgården, contro cui ha vinto 1-4 all'andata ed 1-0 al ritorno.