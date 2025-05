Betis-Chelsea: dove vedere in Tv e streaming la finale di Conference League

Il Betis verso un sogno, il Chelsea per riaffermare la supremazia del calcio inglese nelle competizioni europee. La guida completa per prepararsi alla finale di Conference League.

Lorenzo Maria Napolitano 25 maggio - 23:14

Decisa l’Europa League con il successo del Tottenham, questa settimana ci saranno i verdetti della Conference e della Champions League. La finale di Bratislava vedrà impegnati il Betis ed il Chelsea, arrivati all’ultimo atto in modi parecchio differenti. Il club londinese ha, infatti, dominato il grande girone iniziale, mentre gli spagnoli sono arrivati alla fase ad eliminazione soltanto dopo aver superato i playoff.

Il cammino in Conference delle due squadre — Il Betis, arrivato alla fase finale, ha affrontato il Guimarães agli ottavi, imponendosi per un risultato complessivo di 2-6. Ai quarti, invece, è riuscito a battere lo Jagiellonia che ha aperto le porte alle semifinali contro la Fiorentina, vinte nel segno di Antony. Il Chelsea invece ha affrontato in ordine Copenaghen, Legia Varsavia e Djurgârden in semifinale, quest’ultima tra le più piacevoli sorprese della manifestazione.

I precedenti — Non si registrano numerosi precedenti tra il Chelsea ed il Betis. Sfogliando le precedenti manifestazioni delle coppe europee incrociamo un doppio confronto tra i due club nella stagione di Champions League 2005/2006, edizione che fu vinta dal Barcellona di Ronaldinho allo Stade de France di Saint Denis. In quell’occasione ci fu una vittoria del Chelsea, che riuscì ad imporsi con un sonoro 4-0 ad ottobre, mentre in Spagna il Betis strappò la rivincita un mese dopo grazie alla sola rete di Dani nel primo tempo.

Le probabili formazioni di Betis-Chelsea — Non dovrebbero esserci particolari sorprese né per quanto riguarda la formazione di Pellegrini tantomeno quella di Maresca. La difesa degli spagnoli sarà composta, tra gli altri, dall’ex Napoli Natan e Bartra, vecchia conoscenza del Barcellona. Nella zona nevralgica del campo ci sarà lo spagnolo Fornals e poi spazio alla fantasia in avanti: Antony, Isco ed Ezzalzouli agiranno alle spalle del centravanti Bakambu. Modulo a specchio per i Blues, il cui leader tecnica sarà ancora una volta Cole Palmer, trequartista nel tridente a supporto di Jackson.

Betis (4-2-3-1): Adrian; Sabaly, Bartra, Natan, Rodriguez; Cardoso, Fornals; Antony, Isco, Ezzalzouli; Bakambu. All. Pellegrini.

Chelsea (4-2-3-1): Jorgensen; James, Adarabioyo, Badiashile, Cucurella; Caicedo, Dewsbury-Hall; Madueke, Palmer, Sancho; Jackson. All. Maresca.

Dove vedere la finale Betis-Chelsea in Tv e streaming — La finale tra Betis e Chelsea si giocherà mercoledì 28 maggio 2025 al Wroclaw Stadion di Breslavia. Il calcio d’inizio è programmato per le ore 21.00 la sfida sarà trasmessa sui canali di Sky Sport tra cui Sky Sport Uno e Sky Sport 4K, ma anche su TV8. Per quanto riguarda lo streaming, invece, resta ferma la possibilità di collegarsi a Sky Go, app di riferimento per i clienti Sky ma anche Now ed il sopracitato TV8.