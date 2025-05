Un cammino di grandi giocate e reti sensazionali di verdiblancos e blues: a Breslavia si sfideranno per la coppa europea

Samuele Amato 27 maggio

Si vola in Polonia per assistere al verdetto per una seconda coppa europea. A Breslavia, mercoledì 28 maggio, si giocherà la finale di Conference League: Betis-Chelsea. Una partita che vale un trofeo che potrebbe aggiungere la ciliegina sulla torta nella buona stagione delle due squadre. Mentre gli spagnoli hanno ottenuto la qualificazione in Europa League arrivando sesti in Liga, gli inglesi sono ritornati in Champions dopo le ultime due stagioni molto difficili. Ma per una partita così importante, serviva un percorso altrettanto importante fatto da gol. Ecco quelli più belli della competizione delle due finaliste di Conference.

Le perle degli Heliopolitans di Siviglia — Un percorso iniziato nel turno preliminare della Conference League e che terminerà con la partita di Breslavia di mercoledì. Il Real Betis Balompié giocherà la sua prima finale europea, un traguardo ottenuto grazie ad un cammino notevole. Gli uomini di Manuel Pellegrini hanno terminato la fase a campionato da quindicesimi, accedendo al play-off che gli avrebbe permesso di continuare nella fase finale, che è culminata con la vittoria sulla Fiorentina in semifinale che porta a Betis-Chelsea, nella partita conclusiva di Breslavia.

Vero trascinatore è il centravanti, 34enne, Cedric Bakambu a quota sette gol in Conference (distante di una rete dal momentaneo capocannoniere Afimico Pululu). Ma non sono solo i gol dell'attaccante congolese ad aver trascinato il Betis in finale. Ci sono anche dei veri e propri gioielli e tiri balistici di altri giocatori verdiblancos. Tra questi c'è il primo gol nella competizione targato Abde Ezzalzouli contro il Copenaghen: un tiro dai 25 metri dalla traiettoria che inganna il portiere e si insacca all'angolino.

La giornata dopo è Juanmi a prendersi la scena con un gol vittoria al 94esimo contro il Celje. Lo spagnolo 32enne si invola verso la porta avversaria e, di fronte al portiere, mette a segno il 2 a 1 con un pallonetto perfetto. Altro gol da incorniciare è la punizione di Giovanni Lo Celso nella sconfitta in casa del Mlada Boleslav.

Tre gol importanti e belli portano la firma del nuovo arrivato Antony. Il brasiliano viene ceduto in prestito dal Manchester United, dimostrando che avrebbe avuto un impatto sul pianeta degli Heliopolitans. La prima rete in Conference arriva nel play-off contro il Gent: rientra sul mancino e mette la palla all'angolino basso. Gli altri due bei gol che Antony ha messo a referto arrivano nel doppio confronto con la Fiorentina. Nella gara d'andata, a Siviglia, fa esplodere un tiro al volo dopo una ribattuta che va all'angolino alto con un destro potente. Al Franchi, per il ritorno, segna su punizione, con un tiro che prima finisce sul palo e poi entra in porta. Occhi puntati sul numero 7 verdeoro in vista di Betis-Chelsea.

Dominio Blues — Undici vittorie, una sola sconfitta (nel ritorno dei preliminari) e 38 gol fatti. I londinesi sono i veri mattatori di questa Conference League, tanto da terminare la fase a campionato da primi in classifica e arrivano alla finale con i favori dei pronostici. Un dettaglio che spiega che la dimensione del Chelsea sia quella appena conquistata: la Champions League. Ma prima di giocare nella competizione più prestigiosa, c'è la possibilità di conquistare un titolo altrettanto importante con la finale contro il Betis.

La volata in Conference dei Blues è fatta di grandi giocate e grandi gol. Nonostante la successiva squalifica per essere risultato positivo al test antidoping, Mychajlo Mudryk è riuscito a dimostrare le sue qualità nella competizione europea. Nell'8 a 0 casalingo contro il Noah, il numero 10 ucraino mette in rete un tiro di destro a giro, con una traiettoria perfetta. Gol simile che lo stesso ex-Shakhtar Donetsk segna nella sfida contro l'Heidenheim: dopo un'azione veloce sulla destra del Chelsea, Mudryk piazza il pallone nell'angolino in alto a destra.

Tra i gol memorabili in questa cavalcata verso la finale di Breslavia c'è anche quello del capitano dei Blues, Reece James. Il 25enne britannico, con un tiro non troppo forte, ma preciso, riesce a ingannare il portiere del Copenaghen, segnando così l'1 a 0. Nell'andata degli ottavi di finale contro i danesi, c'è spazio anche per il gran gol di Enzo Fernandez: l'argentino piazza di prima con il destro, segnando il 2 a 0. Al ritorno, a Stamford Bridge, a segnare un gol splendido è Kiernan Dewsbury-Hall, autore di uno slalom (viziato anche da un rimpallo fortunato) che manda in tilt la difesa avversaria.

Un'altra rete sensazionale è realizzata da Nicolas Jackson. L'attaccante senegalese, 23enne, va in gol nella sfida di andata delle semifinali in casa del Djugarden, con una scucchiaiata di mancino che chiude la partita sul 4 a 1 per i Blues. La cooperativa del gol londinese punta ora a Betis-Chelsea di mercoledì.

Betis-Chelsea per coronare una stagione — Quella di Breslavia sarà una partita dai molteplici significati per le due squadre. Betis-Chelsea sarà una finale che darebbe un sapore diverso alla positiva stagione delle contendenti alla Conference League.

I verdiblancos di Siviglia hanno conquistato l'accesso alla prossima Europa League, mancando però quello più importante per la Champions, per via degli ultimi risultati. Infatti, il Betis non vince dallo scorso 4 maggio (2 a 1 in casa dell'Espanyol), non potendo rispondere alla risalita del Villarreal, che ha vinto pure in casa del Barcellona nella penultima giornata. Inoltre, la finale di martedì potrebbe portare il primo trofeo internazionale nella bacheca degli Heliopolitans.

Dall'altra parte, il Chelsea si è piazzata quarta in Premier League e giocherà la prossima Champions League. In questi anni piuttosto difficili per i Blues, il raggiungimento di questa finale porta con sé un valore di riscatto. Nelle ultime due stagioni, infatti, i londinesi si sono piazzati dodicesimi (2022-23) e poi sesti (2023-24) in campionato. Conquistare la Conference, darebbe maggiore fiducia.