Copa del Rey, sorteggiate le semifinali: né derby né Clasico (per ora)

Le quattro squadre ancora in corsa per vincere la Copa del Rey sono: l'Atlético Madrid del CholoSimeone, che non vince il trofeo dal 2013; il Barcellona di Hans Flick, che si è seduto sulla panchina dei Blaugrana a luglio; il Real Madrid di Carlo Ancelotti, detentore della Liga e Campione d'Europa in carica; la Real Sociedad di Alguacil, che ha vinto l'ultima finale nel 2020.