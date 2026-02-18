Copa del Rey, si chiude la telenovela: scelta la sede e la data della finale

I prezzi di voli e hotel sono già schizzati alle stelle, a testimonianza di quanto la Copa del Rey resti un evento sentito e popolare del calcio iberico

Samuele Dello Monaco 18 febbraio 2026 (modifica il 18 febbraio 2026 | 15:02)

Dopo settimane di speculazioni, incertezze e un complesso incastro di calendari, la Federazione Calcistica Spagnola (RFEF) ha posto fine al mistero. La finale della Copa del Rey 2025/2026 si disputerà ufficialmente sabato 18 aprile alle ore 21:00. La sede prescelta, come da tradizione recente, sarà ancora una volta lo Stadio de La Cartuja di Siviglia, che si appresta ad accogliere per il settimo anno consecutivo l'atto conclusivo del torneo più antico del calcio spagnolo.

La fine della telenovela — L'annuncio odierno della RFEF mette la parola fine a quello che la stampa spagnola aveva ribattezzato come una vera e propria telenovela. Inizialmente, infatti, la finale era stata programmata per il fine settimana del 25 e 26 aprile. Tuttavia, questa data è stata scartata per una sovrapposizione logistica impossibile da gestire per la città andalusa: la coincidenza con la celebre Feria de Abril e, contemporaneamente, con il Gran Premio di Spagna di MotoGP.

Per evitare il caos organizzativo e garantire la sicurezza, si è optato per anticipare l'evento di una settimana. Anche qui, però, non sono mancati gli ostacoli: si era ipotizzato di giocare domenica 19 aprile nel pomeriggio (alle 16:00 o 17:00) per evitare la concomitanza con una partita della Nazionale femminile spagnola contro l'Ucraina. Alla fine la tradizione ha prevalso: si giocherà di sabato sera, l'orario classico per il grande calcio spagnolo, garantendo così lo spettacolo in prima serata.

In attesa delle finaliste della Copa del Rey — Se data e luogo sono ormai certi, resta l'incognita più grande: chi scenderà in campo a La Cartuja? Il quadro delle semifinali è ancora aperto, anche se le gare di andata hanno già fornito indicazioni pesanti. Da una parte del tabellone c'è l'accesissimo derby basco: la Real Sociedad parte con un leggero vantaggio dopo aver espugnato il San Mamés per 0-1 nella gara di andata contro l'Athletic Bilbao. Dall'altra parte, l'Atlético Madrid ha ipotecato la finale con una prestazione sontuosa al Metropolitano, travolgendo il Barcellona (campione in carica di Liga e Copa) con un netto 4-0 che lascia poche speranze ai blaugrana per la rimonta.

Tutto si deciderà nelle gare di ritorno previste per l'inizio di marzo: il 3 marzo il Barcellona tenterà l'impresa disperata contro i Colchoneros, mentre il 4 marzo la Real Sociedad cercherà di difendere il vantaggio contro i "Leoni" di Bilbao.

Una festa per i tifosi — La RFEF, nel suo comunicato ufficiale, ha sottolineato l'importanza di aver confermato la partita nel fine settimana. La scelta del sabato sera, invece di un'infrasettimanale o della domenica pomeriggio, è stata dettata dalla volontà di "facilitare gli spostamenti delle tifoserie", permettendo loro di viaggiare con più calma e godersi l'atmosfera festosa che la capitale andalusa sa offrire. Siviglia si prepara dunque a blindarsi ancora una volta per il calcio: nonostante l'anticipo rispetto alla Feria, i prezzi di voli e hotel sono già schizzati alle stelle, a testimonianza di quanto la Copa del Rey resti un evento sentito e popolare del calcio iberico.