Gli argentini dell'Huracan si devono arrendere ai colombiani dell'Once Caldas: esplode la tensione in campo

Samuele Amato Redattore 20 agosto 2025 (modifica il 20 agosto 2025 | 13:01)

Basta pochissimo per scaldare gli animi. Soprattutto se il clima è quello già abbastanza caldo del Sudamerica ed i campi di calcio sanno benissimo che possono trasformarsi in un ring. Uno scenario che si è palesato anche in occasione del ritorno degli ottavi di finale della Copa Sudamericana tra Huracan e Once Caldas. Un incrocio tra Argentina e Colombia che ha visto arbitro e VAR impegnarsi per sedare una rissa ed espellere i giocatori coinvolti.

Tre espulsi: il VAR cancella due cartellini rossi — Il direttore di gara, Paulo Cesar Zanovelli, si è ritrovato a dover gestire un parapiglia generale che ha infine creato tanta confusione in campo. Al 65esimo, sul'1 a 1 tra Once Caldas e Huracan, i colombiani segnano il secondo gol con Michael Barrios. A quel punto, con gli ospiti con un piede nel prossimo turno della Copa Sudamericana, la situazione degenera rapidamente con Matko Miljevic (attaccante del Globo) che prende per il collo Mateo Garcia (centrocampista della squadra colombiana).

La confusione che si genera è quasi scontata, con alcuni giocatori che provano a sedare la rissa iniziata. In un primo momento l'arbitro brasiliano ha estratto per tre volte il cartellino rosso: due per l'Huracan (uno a Miljevic e l'altro al terzino sinistro Cesar Ibanez) e uno per l'Once Caldas (l'ala Mateo Zuleta). Lo stesso attaccante degli argentini padroni di casa ha continuato a cercare la rissa con gli avversari.

In un secondo momento, però, arriva la chiamata del VAR. Dopo un colloquio di 10 minuti e la revisione al monitor, il direttore Zanovelli conferma il rosso per Miljevic (che non si è calmato) e revoca gli altri due per Ibanez e Zuleta.

La partita: Once Caldas avanti nella Copa Sudamericana — La partita dello stadio Tomas Adolfo Duco di Buenos Aires valeva il passaggio del turno nella Copa Sudamericana, dopo l'andata giocata in Colombia e vinta per 1 a 0 dei blancos. I padroni di casa avevano trovato il gol nel primo tempo su rigore: a segnarlo proprio lo stesso Miljevic che lascerà il campo al 75esimo dopo la sfuriata.

Esattamente un minuto dopo il rigore trasformato dall'Huracan, è arrivato il pareggio con Dayro Moreno. Al tramonto del primo tempo, poi, la prima espulsione della gara: ovvero quella di Juan Bisanz, reo di aver colpito un avversario con una gomitata volontaria.

Gli argentini del Globo rientrano nel secondo tempo in inferiorità numerica e non riescono più a riprendere in mano la partita. Il secondo gol dei colombiani fa poi perdere anche la testa, con Miljevic che condanna la sua squadra a terminare in nove. Prima della fine, all'88esimo, il colpo di grazia dell'Once Caldas sull'Hurracan: il 3 a 1 segnato ancora da Moreno. Colombiani ai quarti di Copa Sudamericana.