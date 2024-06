Coppa Baltica, la Lituania vince il derby con la Lettonia di Nicolato

Lituania ed Estonia si contenderanno in finale la Coppa del Baltico 2024, avendo sconfitto rispettivamente in semifinale Lettonia ed Isole Far Oer. La Lituania vince il derby con la Lettonia Nulla da fare per la Lettonia, il derby baltico va alla...

Vincenzo Bellino Redattore 9 giugno - 09:19

Lituania ed Estonia si contenderanno in finale la Coppa del Baltico 2024, avendo sconfitto rispettivamente in semifinale Lettonia ed Isole Far Oer.

La Lituania vince il derby con la Lettonia — Nulla da fare per la Lettonia, il derby baltico va alla Lituania che stacca il pass per la finalissima della Coppa Baltica, in programma martedì a Kaunas. Eppure la prima fase di gara è stata favorevole alla compagine lettone che era riuscita anche a passare in vantaggio, ma la gioia è durata fino a quando l'arbitro non ha cancellato l'1-0 per una posizione di fuorigioco. A poco a poco la Lituania ha iniziato a prendere campo, trovando il gol del vantaggio al 48' del secondo tempo, grazie ad un colpo di testa di Kucys.

La rete dell'1-0 lituano ha un po' spento l'entusiasmo della Lettonia che ha faticato a creare azioni da gol nel secondo tempo. A '19 dal termine la Lituania ha archiviato definitivamente l'incontro grazie al gol del 2-0 realizzato da Artūras Dolžnikovas, bravo ad intercettare un pallone vagante e a spedirlo all'incrocio con una poderosa conclusione dalla distanza.

Nulla da fare per Paolo Nicolato — Dopo quella ancora fresca con l'Italia Under 21, altra delusione per Paolo Nicolato. L'ex Ct azzurro cade nel derby baltico e non riesce a qualificarsi alla finalissima di Coppa Baltica, in programma martedì 11 giugno (ore 19:00) a Kaunas. Saranno Lituania ed Estonia a contendersi il trofeo. Nel confronto per il 3° posto la Lettonia sfiderà le Isole Far Oer, un'occasione per il commissario tecnico italiano di centrare la prima vittoria alla guida della Nazionale lettone dopo due pareggi e una sconfitta.