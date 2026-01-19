In Francia hanno avuto luogo dei disordini a causa della Coppa d'Africa. Mentre nei Paesi europei si giocavano partite di campionato, infatti, il Senegal ed il Marocco hanno giocato la finale della competizione continentale per le Nazionali. I senegalesi hanno avuto la meglio contro il Paese ospitante, vincendo di misura grazie al gol dell'ex Liverpool Sadio Manè, che oggi milita in Saudi Pro League con l'Al-Nassr. Nel continente europeo, in particolar modo in Francia, abitano diverse persone che provengono dal Senegal. Nel Paese che confine con l'Italia, infatti, hanno avuto luogo dei festeggiamenti dopo la finale che si sono conclusi con arresti e poliziotti feriti.