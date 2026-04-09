La vicenda che vede coinvolti Marocco e Senegal è tutt'altro che chiusa, nel frattempo il difensore del PSG si schiera dalla parte della CAF

Mattia Celio Redattore 9 aprile - 15:56

Dopo oltre tre mesi la Coppa d'Africa rimane ancora una "partita aperta". La finale che ha visto contrapposte Marocco e Senegal divide ancora gli sportivi ed è diventata ancora più accesa dopo che la CAF ha deciso di revocare la vittoria ai senegalesi che, a loro volta, hanno presentato ricorso nelle ultime settimane. Nel frattempo, anche Achraf Hakimi ha deciso di dire la sua. Ecco le sue parole.

Coppa d'Africa, Hakimi difende la decisione della CAF: "Non si può abbandonare il campo così" — La Coppa d'Africa 2025 è passata di diritto alla storia del calcio mondiale. E non tanto per il risultato finale. Ad oltre tre mesi dalla fine del torneo che, sul campo, ha visto vincere il Senegal, la questione è tutt'altro che archiviata soprattutto dopo che la CAF ha assegnato la vittoria a tavolino al Marocco a causa dell'abbandono del campo da parte dei giocatori senegalesi. Una decisione che ha mandato i Leoni della Teranga su tutte le furie tanto da presentare immediatamente ricorso.

Nelle ultime ore, intanto, a prendere posizione sulla vicenda è stato Achraf Hakimi, capitano del Marocco. Al termine della sfida tra il suo PSG e Liverpool, il difensore è intervenuto in conferenza stampa dove ha rilasciato alcune dichiarazioni sul clima difficile vissuto durante la finale: "Sono stati momenti complicati, con tanta tensione. Non sono orgoglioso dell’immagine che abbiamo dato con certi gesti, ma a livello sportivo abbiamo fatto un grande torneo, rispettando avversari e competizione"

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La decisione della CAF di assegnare la vittoria al Marocco è stata presa con grande soddisfazioni dai tifosi dei Leoni dell'Atlantico. Non certo il modo migliore per vincere ma l'ex Inter difende la posizione della Federazione africana: "Si sta valutando tutto e speriamo che venga presa la decisione migliore per il bene del calcio africano. Credo che meritiamo il titolo, non si può uscire dal campo in quel modo". Infine, un messaggio chiaro: "Quando ci danno per morti, è lì che siamo più vivi". Un avvertimento che vale per la Champions… e forse anche per la battaglia legale ancora aperta.