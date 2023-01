Coppa del Golfo, il portiere vuole andare via durante il derby ma…

Durante il derby tra l'Oman e lo Yemen - partita valida per la venticinquesima edizione della Coppa del Golfo - che si disputa in Iraq è successo un qualcosa di inaspettato al portiere yemenita. La compagine rossoblu cercava la vittoria dopo la sconfitta contro l'Arabia Saudita ma appena dopo 120 secondi è andata in svantaggio in seguito alla papera di Ali Fadhl Abbas Ahmed che l'ha combinata grossa; l'estremo difensore - nel tentativo di salvare il risultato - con un intervento goffo ha deviato la sfera nella sua stessa porta. Nonostante questo, però, lo Yemen è riuscito a ribaltare il risultato segnando in una gara ufficiale dopo 3 anni di astinenza ma la festa è durata troppo poco.