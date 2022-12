Coppa del Mondo femminile, la prima donna palestinese assistente dell’arbitro

La FIFA ha confermato Heba Saadia come uno dei giudici di linea per la Coppa del Mondo femminile 2023 che si terrà tra luglio e agosto in Australia e Nuova Zelanda

Davide Capano

Venti di cambiamento. La FIFA ha ufficializzato l'assistente arbitro Heba Saadia per la Coppa del Mondo femminile del prossimo anno. Questa sarà la prima volta nella storia che la Palestina porterà un giudice di gara alla più grande competizione calcistica intercontinentale.

L'Agenzia ufficiale per l'informazione e le notizie palestinesi ha annunciato che la Saadia sarà una delle persone incaricate a dirigere i match - con la sua bandierina - a partire dal 20 luglio nella nona edizione del Mondiale femminile, che sarà organizzato da Australia e Nuova Zelanda.

Il giudice di linea ha fatto il suo debutto in un torneo internazionale quest'anno facendo parte della Coppa d'Asia femminile giocata in India. Inoltre è stata presente alla Coppa AFC continentale che si è tenuta in Vietnam, ed è stata anche uno degli arbitri partecipanti al torneo maschile U23 di Maurice Revello (Toulón).

Heba si è sempre interessata allo sport ed è stata autorizzata più di cinque anni fa a far parte del comitato arbitrale femminile della Federazione Palestinese, diventando un modello da seguire nel settore e aprendo la strada ad altre donne che cercavano di seguire le sue orme.

Il calcio in Palestina

La storia del calcio in Palestina è delicata. Per molti anni le forze israeliane hanno limitato notevolmente le attività sportive nel paese, danneggiando gli impianti sportivi e vietando la pratica in alcune zone. Recentemente la morte di Ahmed Atef Daraghmeh ha scosso il paese del Medio Oriente. Il giovane aveva 23 anni ed era una delle grandi promesse palestinesi, ma è stato ucciso dalle truppe dell'esercito del governo israeliano giovedì scorso nella città di Nablus.

Il giovane ucciso dall'esercito israeliano

La nomina di Heba Saadia per la prossima Coppa del Mondo femminile significa un grande passo avanti per lo sport palestinese e un modo per rendere visibile la situazione dello sport nella nazione.