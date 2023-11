Coppa del Re, clamoroso Granada: passa il turno ma rischia l’eliminazione. Ecco perché

Un clamoroso errore regolamentare potrebbe estromettere la squadra andalusa dal torneo, nonostante la vittoria ottenuta contro l'Arosa SC, formazione militante in Tercera Federacion (Group 1). Il portiere Adri López non doveva scendere in campo...

Sergio Pace Redattore

Una serata dolce amara per il Granada. Un clamoroso errore regolamentare potrebbe estromettere i Rojiblancos dal torneo, nonostante il netto 3-0 rifilato ieri sera all'Arosa SC, formazione militante in Tercera Federacion Group 1.

Granada, c'è il rischio di sconfitta a tavolino: ecco il motivo

Il Granada ha vinto ieri sera 3-0 sul campo dell'Arosa SC e conquistato il pass per il turno successivo in Coppa del Re. Rojiblancos in vantaggio al 19' con un gol tutto made in Serie A (assist dell'ex Roma Gonzalo Villar per la rete dell'ex Napoli e Fiorentina José Callejon). Nel finale di gara, all'88' e al 90', l'israeliano Weissman e il senegalese Famara Diédhiou hanno chiuso la contesa.

Il passaggio del turno in Coppa del Re del Granada, però, non è definitivo. Sì, perché è emerso un clamoroso caso che sta già scuotendo il calcio spagnolo. Un errore regolamentare metterebbe a serio rischio la qualificazione del Granada.

Il caso Adri López

Entrando nel dettaglio, il Granada rischia l'eliminazione dalla Coppa del Re per aver schierato un giocatore che non sarebbe dovuto scendere in campo a termini di regolamento. Si tratta del portiere classe '99 Adri López, non più schierabile dalla formazione andalusa in Coppa del Re perché non più Under 23. Adri López, 24 anni già compiuti, è partito nella formazione iniziale essendo "iscritto" nella squadra riserve (Recreativo Granada). La RFEF consente solo ai giocatori U-23 di giocare in Coppa del Re.

Adesso la palla passa all'Arosa, avversaria del Granada ieri sera e uscita sconfitta dopo lo 0-3. La formazione militante in Tercera Federacion potrebbe anche decidere di presentare ricorso per ottenere la vittoria a tavolino e, dunque, il passaggio del turno.

A tal proposito, sembra proprio che il presidente dell'Arosa, Rodrigo Lojo, abbia tutte le intenzioni di presentare ricorso, come testimoniano le sue parole rilasciate a Radio Marca: "Dobbiamo difendere il club. Non ci piacciono queste cose, ma come dirigenza dobbiamo difendere il club. Se c'è un errore nello schieramento, faremo ricorso".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Derbyderbyderby per scoprire tutte le news di giornata.