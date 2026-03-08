Una partita attesissima da ambo le parti si è trasformata in un incontro di wrestling. La gara che ha messo di fronte i pesi massimi del calcio scozzese è stata valida per i quarti di finale della Scottish Cup. In campo, neanche a dirlo, Rangers e Celtic a contendersi un posto in semifinale.
INVASIONE E SCONTRI
Coppa di Scozia, il derby tra Rangers e Celtic termina con una rissa sul campo tra tifosi
Celtic Glasgow e Glasgow Rangers si sono affrontate in occasione dei quarti di finale della Coppa Nazionale. Al termine della gara vinta dal Celtic, le tifoserie delle due squadre hanno invaso il campo e dato vita a scontri.
