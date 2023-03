Coppa di Svezia, tutti pigiati in spogliatoio: il Mjallby vince e si lamenta…

Il Mjällby, che ha eliminato in trasferta ai rigori il Kalmar FF nei quarti di finale della Coppa di Svezia, si è lamentato sui suoi canali ufficiali per le condizioni dello spogliatoio del Gastens IP

Il Mjällby ha ottenuto domenica scorsa il pass per le semifinali della Coppa di Svezia. Lo ha fatto battendo ai calci di rigore il Kalmar FF, che ha disputato il match al Gastens IP, un impianto utilizzato per allenamenti e amichevoli che però ha una grossa lacuna.

La squadra ospite, infatti, dopo aver terminato la partita, si è pubblicamente lamentata dello stato dello spogliatoio in cui si trovavano i giocatori. Nell’immagine condivisa sui social dal club giallonero si evince che tra le persone non c'è quasi spazio, ma la società non si è riferita solo a quell’aspetto.