Coppa di Turchia 1997, Kocaelispor vinse battendo il Trabzonspor

Stasera, si sfidano il Trabzonspor ed il Kocaelispor. La stessa partita, fu valida per la finale di Coppa di Turchia nel 1997. Ad alzare la coppa fu il Kocaelispor, sorprendentemente. La squadra di Izmit, torna in Super Lig dopo sedici anni

Michele Bellame Redattore 11 agosto - 18:09

La scorsa settimana ha avuto inizio la Super Lig. L'esordio è stato del Galatasaray, venerdì 8, che si è imposto per 3 a 0 in casa del Gazientep. Seguono le vittorie dell'Antalyaspor, del Goztepe e del Samsunspor. Rinviata la partita del Fenerbahçe contro l'Alanyaspor, e quella del Besiktas contro il Kayserispor.

Stasera alle 20.30, l'esordio del Trabzonspor, che ospiterà i neopromossi del Kocaelispor. Questi ultimi, tornano nella Super Lig turca dopo sedici anni nelle categorie inferiori. La squadra di Izmit, torna in Super Lig dopo sedici anni. La partita fra Trabzonspor e Kocaelispor non è banale, perché nel 1997 è stata la finale della Coppa di Turchia.

Coppa di Turchia, Trabzonspor-Kocaelispor: la finale del 1997 —

Tarihte bugün;

🗓️ 16 Nisan 1997

Kocaelispor 1 - 0 Trabzonspor

Türkiye Kupası Şampiyonu KOCAELİSPOR🏆 pic.twitter.com/KCZRosAZqo

Fu una vera sorpresa quella finale. Il percorso del Kocaelispor era la ciliegina di un cammino oltre le aspettative. Soprattutto, la vittoria in semifinale contro il Besiktas. In campionato, il Kocaelispor concluse al settimo posto, mentre la squadra di Trebisonda arrivò quarta.

La finale di quell'edizione di coppa nazionale, la trentacinquesima, si svolse in doppia formula andata e ritorno. Il primo match si giocò in casa del Trabzonspor, è finì 1-1. Il ritorno, si sbloccò soltanto all'85 minuto: il Kocaelispor aspettava quel titolo da decenni, e fu il primo trofeo da mettere in bacheca. Era il 16 aprile del 1997.

La Coppa del 1997 non fu soltanto un trofeo; per la città di Kocaeli e per i suoi sostenitori rappresentò un segno di riconoscimento e orgoglio. La vittoria consolidò l’identità locale intorno ai colori del club e alimentò racconti e ricordi che la tifoseria trasmise alle generazioni successive. Per Trabzonspor, la sconfitta fu dolorosa, ma non scalfì il peso storico della società come simbolo di resistenza sportiva fuori dai tradizionali poli calcistici di Istanbul.