Cordova, la squadra che non ha mai vinto una partita di lunedì

Lunedì, fuori casa alla prima giornata e con Alvaro Moreno come arbitro: visti i precedenti, c'erano tutti i presupposti per una sconfitta e così è stato. Ecco tutte le tradizioni negative dei Califas

Alessandro Savoldi 20 agosto - 10:11

Nel calcio, si sa, la scaramanzia la fa da padrona. E se qualche volta si esagera, sul Cordova aleggiano invece una serie di coincidenze quantomeno bizzarre. La sconfitta sul campo dello Sporting Gijon nella prima giornata di Segunda Division le ha raccolte tutte in un’unica serata.

L'insieme di fattori sfavorevoli al Cordova — Partiamo dall’impegno del Cordova: una partita difficile, fuori casa, a Gijon. Ovviamente giocare lontano dalle mura amiche non è certo facile. Per i Califfi, come sono soprannominati i biancoverdi, però c’è un altro fattore con cui lottare. Dal 1969, infatti, il Cordova non ha mai vinto la prima partita di campionato quando questa si è giocata in trasferta. Si tratta di più di 55 anni fa. Poi, il campo di Gijon, storicamente, non è dei più facili per i biancoverdi: una vittoria in sedici gare il misero bottino. Questa volta, nonostante il 2-1 finale per gli avversari, la squadra ospite non meritava di uscire a mani vuote dallo stadio El Molinon ed era addirittura andata in vantaggio.

Se questo non bastasse, c’è dell’altro. L’arbitro della gara, Alvaro Moreno, ha un pessimo feeling con il Cordova. La squadra andalusa ha vinto solo una volta in dodici precedenti con il fischietto granadino. In passato ci furono anche alcune polemiche in merito alla sua direzione in diverse occasioni, ma nonostante questo Moreno è stato designato per arbitrare la gara di Gijon.

Infine, la coincidenza più bizzarra. La partita tra Cordova e Sporting Gijon si è giocata di lunedì e, per i biancoverdi, non è un giorno come un altro. Curiosamente, la squadra ora allenata da Ivan Ania non ha mai vinto una sfida disputata nel primo giorno della settimana. Sono ben 10 i precedenti sfavorevoli. Uno score pessimo e che sicuramente non rende tranquilli i tifosi, visto che anche nel secondo turno il Cordova giocherà il posticipo del lunedì, contro il Las Palmas.