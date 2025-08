La squadra campione del mondo U20 ha dominato l’incontro contro l’Arabia Saudita con un impressionante 15-0, per poi sorprendere tutti smettendo di attaccare e schierandosi in difesa

Un dominio assoluto, seguito da una scelta sorprendente. È questo il resoconto della partita tra Corea del Nord U20 e Arabia Saudita U20 , valida per le qualificazioni alla Coppa d’Asia femminile U20 : un 15‑0 che lascia poco spazio ai commenti tecnici, ma molto alla riflessione sul comportamento delle campionesse del mondo in carica.

Il match, disputato il 6 agosto 2025 in Bhutan e valido per il gruppo A (che comprende anche Nepal e Bhutan), ha visto le nordcoreane dominare in lungo e in largo, chiudendo il primo tempo sul 9‑0 e allungando fino al 15‑0 con la rete di Pak Ok‑I all’82′. Poi, un cambio di atteggiamento imprevisto: nessun pressing, nessuna azione offensiva e tutte le giocatrici schierate nella propria metà campo. Inoltre possesso palla lasciato alle saudite, al punto che persino le rimesse laterali conquistate dalle nordcoreane venivano restituite alle avversarie.