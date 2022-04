Corea del Sud, 4 portieri infortunati: in porta la mezz’ala, il Gyeongnam prende 3 gol!

Il Gyeongnam FC è sceso in campo contro il Bucheon FC 1995 con una formazione che ha sorpreso tutti. Il numero 6, Lee Woo-Hyuk, si è messo tra i pali e non per errore...

Davide Capano

La pandemia non è andata via, tutt'altro. Il coronavirus è ancora molto presente, soprattutto in alcuni paesi, e vanno comunque prese tutte le precauzioni possibili per evitare il contagio. In Corea del Sud, ad esempio, il Gyeongnam FC, club di seconda divisione con sede nella provincia del Gyeongsang Meridionale, ha diversi giocatori fuori a causa del virus. La sfortuna ha voluto che tre dei colpiti fossero portieri, ma gli imprevisti non si sono fermati qui. In infermeria anche il quarto estremo difensore, nel suo caso per infortunio regolare.

E così il team si è presentato fortemente rimaneggiato ieri per la sfida interna con il Bucheon FC 1995. I padroni di casa non hanno avuto altra scelta che inventarsi un'alternativa nel match disputato al Jinju Stadium e perso 2-3...

L'allenatore Seol Ki-hyeon ha scelto di mettere Lee Woo-Hyuk in porta. Sulla maglia il numero 6, perché normalmente il 29enne sudcoreano gioca a centrocampo. La mancanza di riserve di ruolo ha causato quest'immagine insolita: un giocatore di solito nel fulcro del gioco passato a fare l'ultimo baluardo, e non proprio per l'espulsione del portiere titolare, come visto altre volte in passato.