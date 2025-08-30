Corinthians-Palmeiras, il pronostico del derby paulista: info partita, probabili formazioni, diretta tv e streaming gratis

Vincenzo Bellino Redattore 30 agosto - 13:09

Il Flamengo continua a guidare la classifica, imponendo il proprio passo in campionato. Tuttavia, i quattro punti di vantaggio non bastano a far dormire sonni tranquilli ai rossoneri di Rio: alle loro spalle il Palmeiras, con una partita da recuperare, potrebbe ridurre virtualmente lo scarto a soli due punti. E con la squadra allenata da Abel Ferreira in ottima condizione, la corsa al titolo resta tutta da vivere.

Il prossimo banco di prova per il Verdão sarà il derby contro il Corinthians, formazione che staziona a metà classifica e non ha ancora espresso appieno il proprio potenziale. Per il Timão, l’incrocio con la seconda forza del torneo rappresenta una chance di riscatto, ma l’impresa appare tutt’altro che semplice.

Corinthians-Palmeiras, appuntamento fissato per domenica sera alle 23:30 (ora italiana): una sfida che promette scintille e che, secondo i bookmakers, si preannuncia equilibrata, tesa e combattuta fino all’ultimo minuto.

Qui Corinthians — Chissà se l'ultima vittoria rocambolesca avvenuta in trasferta, sul campo del Vasco da Gama, non abbia ridato nuova linfa al Corinthians, fin qui protagonista di un campionato anonimo con otto sconfitte, 7 pareggio e appena sei successi che valgono momentaneamente l'undicesima posizione in classifica

Qui Palmeiras — Palmeiras secondo in classifica e a -4 dal Flamengo. 13 vittorie, 3 pareggio e altrettante sconfitte per il Verdao che è riuscito anche a distinguersi nell'ultima edizione del Mondiale per Club in America. La squadra allenata da Abel Ferreira è reduce da cinque risultati utili consecutivi tra Brasilerao e Coppa Sudamericana e cercherà di allungare la striscia vincente nel derby paulista.

I precedenti — Due vittorie del Corinthians e tre pareggi nelle ultime cinque sfide in casa contro il Palmeiras che non si impone in trasferta in un derby paulista dal 2022. Anche in quel frangente (1-2) era agosto. Chissà. Lo scorso anno il Corinthians si è imposto sia in Coppa del Brasile (1-0), sia in campionato (2-0).

Corinthians-Palmeiras, probabili formazioni — CORINTHIANS (4-3-1-2): Hugo Souza; Matheus Ridu, Gustavo Henrique, Andre Ramalho, Matheuzinho; Maycon, Raniele, Charles Rigon; Breno Bidone; Gui Negao; Kayke. Allenatore: Dorival Junior

PALMEIRAS (4-3-3): Weverton; Khellven, Gomez, Murilo, Piquerez; Martinez, Felipe Anderson, Lucas Lima; Mauricio, Lopez, Vitor Roque. Allenatore: Abel Ferreira

Analisi quote e Pronostico — Le quote dicono Palmeiras, favorito a 2.30; segno X offerto a 3.20; il possibile successo del Corinthians è proposto a 3.25. Storicamente il derby paulista è sempre stata una gara molto combattuta, ma allo stesso tempo, anche abbastanza tattica, ecco perchè gli esiti No Goal (quota 1.67) e Under 2.5 (quota 1.50) potrebbero farla da padrone.

PRONOSTICO: UNDER 2,5 (quota 1.50)

Corinthians-Palmeiras: dove vedere il Brasilerao in DIRETTA LIVE — CORINTHIANS PALMEIRAS DIRETTA LIVE BRASILERAO - Corinthians-Palmeiras, in programma domenica 31 agosto (calcio d'inizio ore 23:30) alla Neo Quimica Arena di San Paolo non sarà coperta da alcuna emittente televisiva in Italia. I telespettatori e gli appassionati potranno seguire in tempo reale il Derby Paulista sulle pagine ufficiali e social dei due club in questione.