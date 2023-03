Costa Rica, razzismo contro un suo giocatore giamaicano: Mister esonerato

Il Deportivo Saprissa, team della massima seria costaricana, ha riferito che l’allenatore, Jeaustin Campos, è stato licenziato dopo che uno dei suoi giocatori aveva sporto denuncia contro di lui per insulti razzisti.

Secondo un documento pubblicato da Tigo Sports Costa Rica, Campos avrebbe definito East “bastardo nero” e “merda nera”, motivo per cui la società si è proposta di svolgere un’indagine interna.

Per questo motivo nella mattinata di martedì 28 marzo ha rilasciato un comunicato annunciando l’esonero del tecnico, in quanto “le azioni di mister Campos non sono tollerate dalla società né rappresentano i valori del Deportivo Saprissa”.