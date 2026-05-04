Ibra, 38 anni e 3 mesi: solo Inzaghi, Maldini e Costacurta sono irraggiungibili...

In quella partita contro la Francia nel Mondiale 1998 tutti gli appassionati italiani rimasero sorpresi nel vedere Alessandro "Billy" Costacurta calciare uno dei cinque rigori. L'azzurro realizzò, anche se sfortunatamente fu inutile ai fini del risultato. Nonostante tutto, quel rigore segnato a Fabien Barthez fu una vittoria doppia per l'ex difensore azzurro, perché dietro quel rigore c'era una questione molto personale tra lui e l'estremo difensore transalpino.

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FRANCIA - 03 LUGLIO: WM FRANCIA 98 Nantes; ITALIA - FRANCIA 3:4 ai rigori (ITA - FRA) QUARTI DI FINALE; Paolo MALDINI/ITA, Youri DJORKAEFF/FRA, Alessandro COSTACURTA/ITA (Foto di Mark Sandten/Bongarts/Getty Images)

Billy Costacurta e quell'odio verso Batherz per... una ragazza: "Lo odiavo a morte"

It’s been 33 years since this sublime Seeya Later at San Siro.



Roberto Baggio buries Billy Costacurta, bursts ahead of Baresi, then rounds Rossi as Juve win at Milan.



The Divine Ponytail. What sight to behold.



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In generale Billy Costacurta non è stato un rigorista eppure, in quei quarti di finale contro la, il numero 5 delvoleva calciare quel rigore a tutti i costi e non solo per la qualificazione al turno successivo, poi mancata. Nel podcast ‘Spazio Penombre', l'ex difensore ha svelato un curioso retroscena che lo ha visto coinvolto in una questione sentimentale rovinata da Fabien, l'ex portiere della Francia.

Proprio il suo rivale, non solo sul campo, gli ha trasmesso quella carica per spingerlo a tirare quel rigore quando nessuno se lo sarebbe aspettato. Proprio l'ex rossonero ha raccontato: "Ci sono 40 metri per arrivare al dischetto del rigore, dove praticamente ci sono 50 milioni di italiani che dicono ‘Ma Costacurta dove c*zzo sta andando? Ma mica tirerà lui?'. Ma io volevo provare quell'emozione. Io volevo provare che c*zzo vuol dire fare quella passeggiata lì".

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Ebbene, durante quella "passeggiata", Billy ha provato tutto tranne che paura. Grazie a Barthez. E il motivo è davvero curioso: "Io dentro di me pensavo positivo. Mi stava molto sulle p*lle il portiere Barthez, perché – e lo dico, fidatevi – mi aveva fregato una ragazza bellissima due anni prima a Cap d'Antibes. Ero incazzato nero con lui". Il rigore alla fine lo realizzò ma gli errori di Albertini e di Di Biagio furono fatali per gli azzurri. Oggi Costacurta è sposato con Martina Colombari, Miss Italia 1991.

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