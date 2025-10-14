La lussuosissima villa acquistata nel 2022 da Lionel Messi a Ibiza è al centro di un complesso contenzioso e rischierebbe addirittura la demolizione. La proprietà da 16 mila metri quadrati e con una struttura da 500 metri quadrati, situata a Sant Josep de Sa Talaia, è un vero e proprio angolo di paradiso, più volte ritratto anche dalla Pulce e dalla moglie Antonella nei loro post su Instagram. Tuttavia, la residenza è sotto indagine per gravi irregolarità urbanistiche.
la vicenda
Costruzioni abusive e violazioni urbanistiche: la villa di Messi a Ibiza rischia la demolizione
La villa di Messi rischia l'abbattimento—
Secondo un contenzioso in corso, l’intera villa sarebbe stata costruita su un terreno protetto dal punto di vista ambientale, violando le normative urbanistiche. Per questo motivo, la residenza è stata definita un “bene tossico” e non può essere né venduta né affittata. Allo stato attuale, manca una licenza di completamento lavori, non c'è un certificato di agibilità e sono stati fatti diversi ampliamenti alla struttura non autorizzati.
Messi è stato già costretto ad abbattere alcuni pezzi della struttura, come un garage e un seminterrato, in seguito a dei provvedimenti delle autorità. Tuttavia, non è da escludere che possano esserci ulteriori demolizioni se non verrà risanata la situazione a livello legale e normativo.
Le ulteriori problematiche dopo "l'attacco" degli ambientalisti—
Nell'agosto del 2024 gli ambientalisti del gruppo Futuro Vegetal hanno preso di mira la proprietà sporcandone il perimetro pittura rossa e nera. Successivamente hanno anche scattato una foto condivisa sui social, rivendicando la paternità del gesto. L'attacco fu un chiaro messaggio di protesta, per portare alla luce le irregolarità della proprietà e i danni ambientali procurati dalla costruzione.
La situazione è ancora lontana da una soluzione definitiva. Quello che è sicuro è che Leo Messi non si aspettava tutte queste problematiche. Il suo investimento immobiliare da più di 10 milioni di dollari non solo non sta rendendo, ma è anche inagibile e rischia la demolizione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA