Countdown Clasico, Raul: “Il Real gioca in casa, per questo è il favorito”

È iniziato il conto alla rovescia per il Clásico. Sarà questa domenica quando entrambe le squadre si incontreranno al Santiago Bernabéu e Raúl si è fermato davanti ai media per spiegare la sua visione dell'incontro in programma.

Le parole di Raul: "Arrivano con gli stessi punti, anche se troppo presto a causa della pausa per i Mondiali. Chi vince ne uscirà più forte mentalmente. Sarà una partita impegnativa", ha detto durante El Clásico Kia, un torneo di padel cui hanno partecipato ex calciatori e giornalisti del Reebok Sports Club di La Finca.

Ha detto che, per lui, il Real Madrid è "un po' il favorito" per il fatto di giocare in casa e con la sua gente: "Bisogna vedere cosa succede in campo. Stanno tutti bene, sono internazionali e spero che ci siano tutti. Rodrygo è in un grande momento. Penso che entrambi abbiano squadre molto complete ed estese con giocatori di alta qualità. Non vediamo l'ora che arrivi domenica, ma prima c'è la Champions League", ha concluso.