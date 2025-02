Coupe de France, impresa del Cannes di Friedkin: è in semifinale

In campionato, il Cannes è primo con 35 punti, a +2 dall' Hyères . Ieri, la squadra della famiglia Friedkin , la stessa che è propietaria della Roma e dell' Everton , ha battuto 3-1 il Guingamp , squadra di Ligue 2 . Allo Stadio Pierre de Coubertin, i padroni di casa hanno sbloccato il match al 23' grazie al gol di Chafik Abbas , che ha segnato il suo 4° gol in Coupe de France. Al 30', arriva il 2-0 con Cedric Goncalves . All'inizio della ripresa, il Guingamp accorcia le distanza con Jacques Siwe . Al minuto 69 il Cannes mette a segno il 3° gol con Julien Domingues , 6 gol per lui nella competizione. Les Dragons continuano a sognare, con la speranza di riportare in città una coppa che manca dalla stagione 1931/1932 .

Angers 4-6 Reims (d.c.r)

La seconda semifinalista della Coupe de France è il Reims che, dopo i calci di rigore, ha eliminato l'Angers. Allo Stadio Raymond Kopa, omaggio al calciatore francese che ha giocato per entrambe le squadre nonché vincitore del Pallone D'Oro nel 1958, la squadra ospite ha sbloccato il match soltanto al 79' grazie al giapponese Keito Nakamura. I padroni di casa, però, non si sono arresi e, all'ultimo minuto di recupero, hanno pareggiato grazie ad Amadou Bamba Dieng. Il Reims vince ai calci di rigore ed è stato decisivo il portiere Diouf, che ha parato un rigore. Les rouges et blancs (rossi e bianchi), che non vincono la coppa nazionale dalla stagione 1957/1958, tornano in semifinale dopo 37 anni.