Il calcio è uno sport fatto anche di coincidenze, ma quella tra il periodo di crisi del Real Madrid e l'infortunio di Thibaut Courtois supera davvero i limiti dell'inspiegabile. Il portiere belga, fermo per un infortunio muscolare al quadricipite destro da 46 giorni, ha lasciato un Real nel pieno della lotta per la vetta della Liga e tra le principali candidate alla vittoria della Champions (dopo il passaggio contro il Manchester City) e sta per ritrovare dei blancos nel pieno di una grande crisi, sia dentro che fuori dal campo. Courtois, stanco di restar a guardare, vuole tornare per provare a sistemare le cose.

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Courtois verso la titolarità

Secondo quanto riportato dalla Marca,starebbe spingendo per tornare titolare nel Clásico contro il, considerato l'ultima grande occasione deldi salvare, almeno parzialmente, una stagione complicatissima sia sul piano dei risultati che dello spogliatoio. Il contributo di(continuamente bersagliato di critiche a causa del paragone con il collega di reparto belga) non è bastato e i blancos sperano di poter riabbracciare dopo un mese e mezzo il loro grande estremo difensore.

MADRID, SPAGNA - 22 OTTOBRE: Thibaut Courtois del Real Madrid si riscalda prima della partita della terza giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2025/26 tra Real Madrid C.F. e Juventus allo stadio Santiago Bernabeu il 22 ottobre 2025 a Madrid, Spagna. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

Sempre secondo la Marca, Thibaut Courtois sarebbe finalmente rientrato ad allenarsi in gruppo dopo il problema muscolare accusato durante il match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Manchester City, e il suo recupero viene considerato fondamentale per lo spogliatoio madridista. Non solo per l'enorme contributo sul campo, ma anche per la sua grande esperienza e leadership in un periodo di profonda crisi per gli uomini di Arbeloa.

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Real Madrid nel caos

Come detto, l'estremo difensore belga dovrà dimenticare ilvisto per l'ultima volta a marzo e dovrà concentrarsi a far tornare sereno un ambiente che di serenità, al momento, non ne vuole proprio sentire. Nelle ultime ore, infatti, è scoppiato il caso, oltre al problema Arbeloa (in contrasto con alcuni dei suoi giocatori) e allo scontro tra

In particolar modo, l'alterco tra Federico Valverde e Aurelien Tchouaméni è stato accerchiato di speculazioni con il centrocampista uruguaiano che ha inizialmente smentito la notizia sui propri canali social, salvo poi esser multato dal club madrileno insieme al compagno francese (mezzo milione di euro ciascuno) al termine di un procedimento disciplinare interno.

🚨 JUST IN: Thibaut Courtois WILL START vs Barcelona. @diarioas pic.twitter.com/AZdPtWvArT — Madrid Zone (@theMadridZone) May 8, 2026

Tutto questo porta al match di domenica sera, dove il Clásico assume adesso un peso specifico importante. Per evitare l'ennesima delusione stagionale, il Real Madrid dovrà impedire ai rivali storici della Catalogna di festeggiare l'aritmetica vittoria della Liga proprio contro di loro. Ecco perché all'assalto dei blaugrana, servirà più che mai un Muro Belga pronto a rispondere.

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