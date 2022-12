Craiova, il figlio del patron vince il derby e insulta la curva rivale

Al derby di Craiova era già bagarre prima della partita, con cortei, striscioni e fumogeni per le vie cittadine in avvicinamento alla gara.

Nel 1991, dopo che il Centro Sportivo Universitatea Craiova sciolse la sua sezione calcistica, il Fotbal Club Universitatea Craiova prese il suo posto nella massima serie e continuò la tradizione del club originario per i successivi due decenni, ma fu riorganizzato più volte e considerato retroattivamente come successore non ufficiale.