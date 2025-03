“Crediamo nei nostri mezzi”: l’entusiasmo di Flick dopo la clamorosa rimonta contro l’Atletico Madrid

La gioia di Flick dopo l’impresa contro l’Atletico: “Sono orgoglioso di questo gruppo, ha dimostrato di avere carattere”

Nancy Gonzalez Ruiz 16 marzo 2025 (modifica il 17 marzo 2025 | 00:32)

Una rimonta memorabile e un segnale forte lanciato al campionato. Dopo il pirotecnico 4-2 rifilato all’Atletico al Wanda Metropolitano, Hansi Flick si è presentato in conferenza stampa con il volto raggiante di chi ha appena assistito a una prova di forza straordinaria da parte dei suoi uomini. L’allenatore del Barcellona non ha risparmiato complimenti alla squadra, capace di ribaltare una situazione complessa e di tornare al comando della Liga.

Un’identità chiara e una reazione da grande squadra “Credo che nella prima frazione abbiamo disputato una buona gara – ha esordito Flick – Dopo aver subito due reti, la reazione è stata da grande squadra. Abbiamo lottato e creato occasioni in maniera incredibile. Sono felicissimo per i ragazzi, per il club e per i tifosi”. Il tecnico tedesco ha sottolineato più volte la qualità degli ingressi dalla panchina: “Fantastico. Chi subentra lo fa sempre con lo spirito giusto, si allenano al massimo e questo è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno”.

La mentalità che fa la differenza Contro l’Atletico, i catalani hanno mostrato nervi saldi e fame agonistica: “Non credo che gli abbiamo preso le misure definitivamente, ma oggi era il momento di vincere dopo tre partite complicate. Il match è stato incredibile. Dopo il secondo gol subito, la reazione è stata clamorosa: quattro gol in venti minuti”. “Non hanno mai mollato”, ha ribadito Flick, mettendo l’accento sulla resilienza del gruppo: “Sono molto contento e orgoglioso. È questa la mentalità che vogliamo vedere in campo”.

La forza di un gruppo unito Il successo rilancia il Barcellona in vetta: “Siamo di nuovo in testa alla classifica, con una gara in meno”. Un risultato che rafforza la fiducia nello spogliatoio: “Sì, è la chiave di tutto. Si gioca come ci si allena, e i ragazzi stanno lavorando benissimo. Abbiamo una grande fiducia nel nostro modo di interpretare le partite. Questo gruppo impara dagli errori e li trasforma in forza. È una squadra fantastica, con passione”.

Lewandowski e Yamal decisivi Tra i protagonisti assoluti, anche i singoli hanno brillato: “Lamine ha disputato una grande gara, e il suo gol è stato determinante per noi”, ha detto Flick riferendosi a Yamal. Non poteva mancare una menzione per il bomber: “Con la rete di Lewandowski abbiamo iniziato a credere che la rimonta fosse possibile. Anche dopo la controversia sul possibile fallo di mano dell’Atletico, la squadra ha mantenuto lucidità”.

L'importanza di credere sempre — “Essere sotto di due gol contro l’Atletico e ribaltare il risultato in venti minuti significa tanto – ha aggiunto Flick – Dimostra che la squadra crede nelle sue qualità. Il momento di pausa farà bene a tutti, i ragazzi torneranno in campo solo tra due settimane”.

“Siamo una famiglia” L’allenatore ha insistito sull’alchimia del gruppo: “Abbiamo avuto molto possesso anche nel primo tempo, nonostante qualche errore che ha permesso all’Atletico di segnare due volte. Ma non abbiamo mai abbandonato la nostra identità. In campo e nello spogliatoio c'è armonia, tutti remano nella stessa direzione. Sento una connessione fortissima con questo club, è un piacere lavorare qui”.

L’eco del passato Infine, un parallelo con la sua esperienza in Germania: “Non so se questa esperienza sia simile a quella al Bayern. Erano momenti diversi, c’era la pandemia, una situazione totalmente differente. Ma ciò che provo qui è molto positivo. C’è la convinzione che insieme possiamo fare grandi cose”.

Il Barcellona riparte da qui: dalla consapevolezza di essere una squadra capace di rialzarsi sempre, anche quando tutto sembra complicato.