Crisi Everton: Yerry Mina si ferma in strada per parlare con i tifosi

La squadra di Klopp è ferma a 28 punti e occupa il nono posto in campionato, mentre i Toffees sono al penultimo posto, in compagnia di Southampton e West Ham. Tutte appollaiate a 15 punti.

I Toffees si sono fatti rimontare nella ripresa, e ora i tifosi sono esausti. Dopo il match si sono radunati in strada fuori dall’impianto, uniti dal dissenso e dalla frustrazione per la catastrofica stagione dei loro giocatori. Uno di questi però ha cercato un margine di dialogo ed è sceso dalla sua auto in strada per parlare con loro. È Yerry Mina, centrale colombiano.