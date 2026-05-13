Il Lione rischia clamorosamente di essere escluso dalle competizioni europee della prossima stagione nonostante sia ancora in piena corsa per la qualificazione in Champions . Secondo quanto riportato dal Telegraph, il club francese sarebbe nuovamente sotto osservazione da parte della UEFA per presunte violazioni degli accordi finanziari sottoscritti la scorsa estate con l’Organo di controllo finanziario dei club. Il Lione, attualmente quarto in Ligue 1, potrebbe ancora conquistare un posto diretto nella massima competizione europea, ma la delicata situazione economica continua a pesare sul futuro della società. Negli ultimi mesi il club ha dovuto affrontare perdite pesanti, cessioni eccellenti e persino una retrocessione temporanea in Ligue 2 poi revocata in appello.

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UEFA contro il Lione : possibile stop alle coppe europee

La situazione finanziaria delcontinua infatti a, che starebbe verificando il rispetto degli impegni economici assunti dalla proprietà del club francese. Secondo il Telegraph, tra le condizioni concordate con l’organo di controllo europeo vi era l’obbligo per i proprietari del Lione di versare circa 52 milioni di sterline entrodello scorso anno e convertirli successivamente in azioni del club. Tuttavia, alcuni di questi requisiti potrebbero non essere stati rispettati integralmente, alimentando il rischio di sanzioni pesantissime. La, storicamente prudente nell’escludere squadre dalle competizioni continentali, potrebbe però intervenire qualora emergessero violazioni significative delle norme sulla sostenibilità finanziaria.

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Il Lione vive da mesi una fase estremamente delicata dal punto di vista economico: nella seconda metà dello scorso anno il club avrebbe registrato perdite per oltre 160 milioni di sterline, situazione che ha costretto la società a sacrificare diversi giocatori importanti sul mercato. Tra le cessioni più rilevanti figura quella di Rayan Cherki, trasferitosi al Manchester City per circa 34 milioni di sterline. Nonostante le difficoltà, il Lione resta ancora in corsa per un posto nella prossima Champions League, ma il futuro europeo del club dipenderà anche dalle decisioni della UEFA.

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