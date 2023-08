Crisi Lione, i tifosi inferociti deridono la terza maglia: “Perfetta per dei pagliacci”

Le umilianti sconfitte nelle prime due giornate di campionato, con annessi problemi economici e un mercato inesistente, hanno portato i tifosi a deridere gratuitamente la terza casacca della squadra, mostrata in anteprima su "Footy Headlines"

Non sta attraversando un periodo particolarmente felice il Lione di Laurent Blanc. Le due pesanti e umilianti sconfitte nelle prime due giornate di Ligue 1 contro Strasburgo e Montpellier hanno gettato la tifoseria dell'OL nello sconforto più profondo. E l'anteprima mondiale della terza maglia da gioco è stata la perfetta occasione per deridere la squadra...

Lione, indiscrezione sulla terza maglia. I tifosi: "Rappresenta l'OL Circus in tutto il suo splendore"

Sono trascorse appena due giornate di campionato e il clima in casa Olympique Lione è già burrascoso. I due ko contro lo Strasburgo (2-1) in trasferta e contro il Montpellier in casa davanti al proprio pubblico (sonoro 1-4) hanno fatto infuriare tremandamente i tifosi, che si sono appigliati all'indiscrezione sulla terza maglia ufficiale da gioco, mostrata sul sito specializzato "Footy Headlines", per riversare su Lovren e compagni tutta la loro frustrazione.

Disegnata da Adidas e dall'artista di strada Poter, la terza maglia da gioco del Lione è un'esplosione di colori e variazioni cromatiche. Insomma, una divisa che non passa certamente inosservata. E lo hanno ben capito i tifosi dell'OL, che ne hanno approfittato per mettere in croce la squadra con un sarcasmo pungente: "Una maglia a tema circense, perfetta per una squadra di pagliacci nella vita reale", "Rappresenta l'OL Circus in tutto il suo splendore", i commenti più diffusi sui social.

I sostenitori del Lione non hanno perdonato alla squadra le due pesanti sconfitte in campionato. Nell'ultima, in particolare, l'OL ha concesso il primo gol al Montpellier con un regalo grossolano ben impacchettato dal portiere Rémy Riou per il numero 7 degli avversari, Arnaud Nordin. Il poker dell'MHSC alla fine non ha fatto altro che acuire la delusione in seno alla tifoseria e le tensioni all'interno della società, alle prese con problemi economici.

Dopo il match il tecnico del Lione, Laurent Blanc, ha spiazzato tutti quando, alla domanda di un giornalista che gli chiedeva cosa potesse servire per cambiare rotta, ha risposto in maniera provocatoria: "Cambiare allenatore". Una situazione paradossale in casa Lione, dentro e fuori dal campo...