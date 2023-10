Crisi Strasburgo, parla Vieira: “Il rapporto con il Chelsea non deve accecarci”

Il tecnico degli alsaziani chiede pazienza ai tifosi che stanno criticando il mercato della società. Les bleu et blanc hanno dieci punti in classifica dopo otto turni di campionato…

Davide Capano Redattore

Dopo un inizio di stagione promettente, lo Strasburgo è crollato. La squadra allenata da Patrick Vieira ha perso le ultime due partite e ha ottenuto solo quattro punti nelle ultime cinque gare (è undicesimo in classifica). La sconfitta in casa contro il Nantes, prima della sosta per le Nazionali, ha scatenato i fischi dello stadio “La Meinau”. I gruppi di tifosi del club sono rimasti molto attivi da allora, con la Fédération Supporters RCS che ha inviato una lettera al presidente Marc Keller, criticando in particolare le operazioni di mercato. La tifoseria è insoddisfatta per la mancanza di esperienza reclutata quest’estate in rosa. Da quando lo Strasburgo è stato rilevato dalla BlueCo, che possiede anche il Chelsea in Premier League, les bleu et blanc hanno acquistato esclusivamente giovani di prospettiva.

Vieira chiede quindi pazienza. “Bisogna guardare le cose in modo globale con la scorsa stagione e anche con la prossima. La mia squadra ha perso dei giocatori (Alexander Djiku, Dimitri Liénard, Morgan Sanson), e altri giocatori chiave erano presenti in pre-campionato prima di andarsene (Habib Diallo, Jean-Ricner Bellegarde), quando dovevamo sperare di tenerli. Bisogna dare agli acquisti il tempo di crescere. Lo sapevo quando sono arrivato qui”, ha detto l’ex manager di Crystal Palace, Nizza e New York City in un’intervista a L'Équipe.

E ha aggiunto: “Stiamo iniziando un nuovo ciclo e siamo tutti in sintonia su dove siamo oggi e dove vogliamo andare domani. Ma so che la cosa più importante in questo business sono i risultati”.

Vieira ritiene inoltre che la partnership dello Strasburgo con il Chelsea non debba far dimenticare la realtà del progetto del team alsaziano in Ligue 1. “Forse la gente fuori non vede il progetto. Forse le persone all’esterno non vedono la progressione così rapida come vorrebbero, ma non possiamo essere accecati dal fatto che siamo legati al Chelsea”, ha concluso l’ex capitano dell’Arsenal.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Derbyderbyderby per scoprire tutte le news di giornata.