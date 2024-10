Cristiano Ronaldo per la prima volta: “Non mi interessa più essere il migliore”

Cristiano Ronaldo si lascia andare: parole inedite da parte del calciatore portoghese che parla della sua carriera.

Gennaro Di Finizio 1 ottobre 2024 (modifica il 1 ottobre 2024 | 23:11)

Un Cristiano Ronaldo inedito quello che ha parlato dopo la vittoria per 2-1 contro l'Al-Rayyan, match valido per la fase a gironi dell'Afc Champions League. Il portoghese, infatti, si è lasciato andare a delle dichiarazioni molto particolari riguardanti la sua carriera e che stanno facendo discutere proprio in queste ore.

CR7 ammette: "Non mi interessa più essere il migliore" — "Non è più importante se sono il migliore o meno, non mi interessa più", ha detto il campione portoghese come riportato da 'SportFace'. Parole inedite per l'ex Juventus e Real Madrid, da sempre impegnato a superare i propri limiti e cercare di essere sulla vetta del mondo.

"È sempre positivo per un attaccante segnare. Per me è meglio se la squadra vince. Sono abituato a battere i record e non li cerco più. La cosa più importante per me ora è divertirmi e aiutare l'Al-Nassr e i miei compagni di squadra a vincere", ha ancora detto Ronaldo.

Ronaldo rallenta, si avvicina il ritiro? — In Spagna si sta parlando e non poco delle dichiarazioni di Ronaldo e di un mood generale che sembra voler lasciare intravedere una volontà, forse non immediata ma presente nelle mente del calciatore: l'addio al calcio giocato.

Proprio queste ultime parole di Cristiano hanno aperto il dibattito, come svelato anche dal quotidiano spagnolo Marca: c'è chi sostiene che il portoghese potrebbe davvero pensare al ritiro da qui a breve, e le ultime dichiarazioni sarebbero soltanto il preludio a questa possibilità.