Cristiano Ronaldo, che combini? Lascia l’Old Trafford dopo essere stato sostituito…

Un tifoso ha testimoniato su Twitter come il portoghese abbia lasciato lo stadio prima del fischio finale della gara pareggiata 1-1 dai Red Devils contro il Rayo Vallecano, con gol di Amad Diallo, subentrato a CR7 a fine primo tempo

Cristiano Ronaldo non è rimasto a vedere il Manchester United a Old Trafford dopo essere stato sostituito domenica pomeriggio nell'amichevole pre-campionato contro il Rayo Vallecano. Il 37enne portoghese, sempre al centro di tante voci di mercato, è stato visto lasciare lo stadio prima del fischio finale, come testimoniato da un tifoso.