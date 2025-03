Autore di una rete contro l'Al Shabab, il portoghese è sempre più vicino al traguardo dei mille gol in carriera.

Cristiano Ronaldo non si ferma mai. Autore di una rete nell'ultimo match di campionato, il fuoriclasse di Madeira continua a trascinare la propria squadra e ad essere protagonista di prestazioni sempre al top.

Si è conclusa con il risultato di 2-2 l'ultima partita di campionato tra l'Al Nassr e l'Al Shabab . Un risultato che allontana sempre più le speranze per la squadra allenata da Stefano Pioli di conquistare il titolo. Attualmente, infatti, è quarta in classifica a ben dieci punti di distanza dalla vetta che vede primeggiare l'Al Ittihad.

Nonostante le possibilità di aggiudicarsi lo scudetto saudita siano sempre più remote, Cristiano Ronaldo può comunque ritenersi soddisfatto della sua stagione. In occasione della partita disputata contro la formazione allenata da Fatih Terim, infatti, l'asso portoghese ha segnato uno dei gol nel corso dei minuti di recupero del primo tempo , per l'esattezza al 45+7'.

Cristian Ronaldo, stesso numero di gol prima e dopo i 30 anni

Per Cristiano Ronaldo si tratta della 18esima rete in Saudi Pro League e della rete numero 926 in carriera. Numeri strabilianti che nascondono dietro un altro interessante dato statistico. CR7, infatti, ha realizzato 463 gol fino ai 30 anni e poi altri 463 dopo aver superato tale soglia anagrafica.