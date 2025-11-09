Crystal Palace-Brighton, il pronostico: i precedenti dicono Goal

Crystal Palace Brighton, 11° turno di Premier League: info partita, probabili formazioni, scopri il pronostico di DDD

Vincenzo Bellino Redattore 9 novembre 2025 (modifica il 9 novembre 2025 | 10:31)

Domenica alle 15:00 va in scena al Selhurst Park una sfida che promette scintille: Crystal Palace-Brighton, valida per l’undicesima giornata di Premier League. Due squadre separate da un solo punto in classifica, ma che in caso di vittoria tornerebbero prepotentemente in corsa per l'Europa.

I precedenti — Lo scorso anno il Palace si impose 2-1, nei quattro confronti precedenti a Selhurst Park la sfida è terminata 1-1, un segnale molto indicativo per bookmakers e scommettitori.

Qui Crystal Palace — Il Crystal Palace arriva a questa partita con il morale alle stelle. Tre vittorie consecutive tra campionato e competizioni europee hanno dato nuova linfa alla squadra, che negli ultimi mesi ha già messo in bacheca due trofei. Questo successo recente non solo aumenta la fiducia dei giocatori, ma conferma la solidità di un gruppo pronto a lottare per obiettivi ambiziosi.

Qui Brighton — Dall’altra parte, il Brighton ha mostrato segnali positivi con la vittoria contro il Leeds nell’ultimo turno, ma la forma generale della squadra non è al massimo. In trasferta i biancoblu faticano a raccogliere punti, con due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre gare esterne.

Crystal Palace-Brighton, probabili formazioni — Il Crystal Palace scenderà in campo con un classico 4-2-3-1. Tra i pali ci sarà Henderson, mentre la difesa sarà composta da Richards, Lacroix e Guehi. A centrocampo agiranno Munoz, Kamada, Lerma e Mitchell, con un ruolo più avanzato per Sarr e Pino sulla trequarti, a supporto della prima punta Mateta.

Il Brighton, invece, opterà per un 4-3-3 offensivo. Tra i pali ci sarà Verbruggen, con la linea difensiva formata da Wieffer, Van Hecke, Dunk e Kadioglu. A centrocampo spiccano Baleba, Ayari e Minteh, mentre sulla trequarti giocheranno Rutter e Gomez, a sostegno dell’attaccante centrale Welbeck, vero punto di riferimento dell’attacco.

CRYSTAL PALACE (4-2-3-1): Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Munoz, Kamada, Lerma, Mitchell; Sarr, Pino, Mateta.

BRIGHTON (4-3-3): Verbruggen; Wieffer, Van Hecke, Dunk, Kadioglu; Baleba, Ayari, Minteh, Rutter, Gomez; Welbeck.

Il pronostico di DDD — Crystal leggermente favorito dalle quote (l'1 è quotato a 2,20); segno X a 3,40, segno 2 a 3,20. Il Goal e l'Over 2,5 potrebbero essere entrambi una soluzioni, alla luce dei precedenti tra le due squadre e dei recenti risultati raccolti (3 over nelle ultime 5 per il Brighton, 2 per il Palace).

PRONOSTICO: GOAL