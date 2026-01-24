Crystal Palace-Chelsea, una sfida per scacciare via i fantasmi: il pronostico

Allo Selhurst Park si danno battaglia le Eagles e i Blues: chi avrà la meglio tra Glasner e Roseinor?

Domenico Ciccarelli Redattore 24 gennaio 2026 (modifica il 24 gennaio 2026 | 13:02)

Una match per cambiare rotta, una gara per scacciare via i fantasmi e tornare a volare, voltando pagina: al Selhurst Park di Londra si sfidano il Crystal Palace di Oliver Glasner ed il Chelsea guidato Liam Roseinor, tecnico subentrato al posto di Enzo Maresca. Chi avrà la meglio?

Crystal Palace-Chelsea: come arrivano le due squadre al match — Dopo un buonissimo inizio stagione, il Crystal Palace non riesce più ad uscire da una crisi nera: gli uomini di Oliver Glasner arrivano da due sconfitte di fila e, tra Premier League, EFL Cup, FA Cup e UEFA Conference League, nelle ultime 10 gare non hanno mai trovato la via del successo. Con il Chelsea le Eagles riuscirono ad invertire questa rotta negativa?

I Blues, inevce, hanno iniziato la stagione in modo perfetto, ma durante il percorso qualcosa è andato storto. Non a caso, è arrivato l’addio di Enzo Maresca: il subentrante Liam Roseinor, pare, aver ridato linfa vitale. Il Chelsea arriva da due successi di fila, prima in Premier League contro il Brentford e poi in Champions League con il Pafos. Riuscirà a mantenere la striscia positiva?

Crystal Palace-Chelsea: le probabili formazioni — Il Crystal Palace è pronto a presentarsi con il suo consueto 3-4-2-1: Oliver Glasner dovrebbe affidarsi al suo bomber, Jean-Philippe Mateta, oggetto del desiderio della Juventus. Il Chelsea, invece, è pronto a rispondere con Joao Pedro, supportato da Fernandez, Garnacho e Pedro Neto.

Crystal Palace (3-4-2-1) : Henderson; Lerma, Lacroix, Richards; Munoz, Wharton, Hughes, Mitchell; Johnson, Pino; Mateta. Allenatore: Oliver Glasner

Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Chalobah, Badiashile, Cucurella; James, Caicedo; Neto, Fernandez, Garnacho; Joao Pedro. Allenatore: Liam Rosenior

Il pronostico — Il favore del pronostico, come giusto che sia, pende dal lato del Chelsea: la vittoria da parte dei Blues è quotata a 1.95. Un eventuale pareggio, invece, per i bookmakers è a quota 3.65. Mentre il successo del Crystal Palace è quotato a 3.45. Visto che questa gara difficilmente gli uomini di Liam Roseinor la dovrebbero sbagliare, l’opzione fattibile è quella di puntare sul 2 FISSO.