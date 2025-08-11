Domenica indimenticabile per Dean Henderson, protagonista assoluto della vittoria del Crystal Palace contro il Liverpool nel Community Shield. Il portiere inglese non solo ha deciso la sfida ai rigori con due parate decisive, ma ha anche conquistato i tifosi con un gesto generoso fuori dal campo: offrire da bere a tutti in un pub locale.
Crystal Palace in festa: Henderson para due rigori e offre da bere ai tifosi
Il portiere degli Eagles para due rigori nel Community Shield contro il Liverpool e, dopo la vittoria, regala drink ai sostenitori in un pub di Londra