Impresa Crystal Palace, battuto il Liverpool ai rigori nel Community Shield

Crystal Palace vince il Community Shield: il racconto della finale

Era cominciata alla grande la serata degli uomini di Arne Slot, che dopo appena 4 minuti avevano messo subito il match in discesa grazie alla rete del neo acquisto Ekitike, su assist di Florian Wirtz. Il Palace però ha ricominciato proprio nella stessa maniera in cui aveva concluso, è rimasto in partita e al 17’ ha trovato il pari con Mateta, su calcio di rigore.