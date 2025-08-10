Impresa Crystal Palace, battuto il Liverpool ai rigori nel Community Shield

Comincia con la prima, grande sorpresa la stagione di calcio inglese. Dopo aver battuto il Manchester City nella finale di FA Cup, il Crystal Palace abbatte anche il Liverpool e si aggiudica il Community Shield. Due volte sotto, due volte in grado di pareggiare nei 90 minuti per prolungare la sfida alla lotteria dei rigori, dove un super Henderson consegna il trofeo alle Eagles per la prima volta nella storia.
Crystal Palace vince il Community Shield: il racconto della finale—
Era cominciata alla grande la serata degli uomini di Arne Slot, che dopo appena 4 minuti avevano messo subito il match in discesa grazie alla rete del neo acquisto Ekitike, su assist di Florian Wirtz. Il Palace però ha ricominciato proprio nella stessa maniera in cui aveva concluso, è rimasto in partita e al 17’ ha trovato il pari con Mateta, su calcio di rigore.
Il Liverpool però sembra averne un po’ di più in questa fase iniziale, continua a spingere e cinque minuti dopo trova nuovamente il vantaggio. La firma è di un altro volto nuovo dei Reds, ovvero Jeremie Frimpong, che batte Henderson con un cross velenoso che supera il portiere inglese. Il pareggio del Crystal Palace arriva al 77’ con Sarr, che approfitta di una leggerezza difensiva e batte con freddezza Alisson.
Il 2-2 dei 90 minuti prolunga la battaglia ai calci di rigore, dove è la formazione di Oliver Glasner ad avere la meglio. Per il Liverpool sbagliano Salah, Mac Allister e Elliott. Per il Crystal Palace, dopo gli errori di Eze e l’ex Torino Borna Sosa, il tiro decisivo è del giovane Devenny, entrato ad un minuto dalla fine proprio per calciare il rigore.
