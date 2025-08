Le parole dell'allenatore che suonano la carica per il futuro del club in vista del ricorso per l'ammissione nella prossima blasonata competizione internazionale

Giorgio Trobbiani 6 agosto 2025 (modifica il 6 agosto 2025 | 15:33)

Oliver Glasner, allenatore del Crystal Palace, ha parlato così in merito al ricorso presentato dal club londinese per l'accesso alla prossima Europa League dopo la recente esclusione. Ecco le parole del tecnico austriaco che ha fatto la storia della società inglese con la clamorosa vittoria della FA Cup nella scorsa stagione.

Glasner sul ricorso per l'ammissione del suo Crystal Palace: ecco le sue dichiarazioni — Oliver Glasner, ai microfoni di Sky, ha commentato così la questione legata al ricorso del Crystal Palace: "Non abbiamo alcuna influenza sulla decisione della UEFA, non abbiamo alcuna influenza sulla decisione del CAS, quindi non ha senso pensarci in questo momento".

Glasner ha poi proseguito aggiungendo: "Ci concentriamo su ciò che dobbiamo fare in campo, su come creare questo spirito nel gruppo, questa coesione, questo impegno, ed è quello che stiamo facendo giorno dopo giorno. Stiamo aspettando la decisione finale, siamo ancora fiduciosi che il ricorso verrà accolto e che giocheremo in Europa League. Ma alla fine, l'11 agosto, conosceremo la decisione finale, e allora inizieremo a prepararci per l'Europa". Il Crystal Palace ha trionfato in FA Cup e conoscerà la decisione del CAS soltanto dopo il Community Shield contro il Liverpool in quel di Wembley.

Il momento del Crystal Palace — Il Crystal Palace si è piazzato al dodicesimo posto in Premier League nella scorsa stagione, ma ha portato a casa il primo trofeo della sua storia, la FA Cup.

Un traguardo incredibile per il club londinese allenato da Oliver Glasner, tecnico austriaco che è entrato di diritto nella hall of fame del Palace. Tanti grandi allenatori della storia del calcio europeo si sono seduti sulla panchina dei londinesi: dall'ex Inter Roy Hodgson ad una vecchia gloria della Premier League, Sam Allardyce.