L'euforia del Crystal Palace esplode dopo il trionfo per 3-0 contro il Fulham nei quarti di finale di FA Cup. Un successo che porta la firma del gruppo, come ribadito da Oliver Glasner , consapevole delle difficoltà iniziali ma orgoglioso della reazione dei suoi ragazzi.

Un inizio da incubo, poi la svolta

Glasner non ha nascosto le difficoltà iniziali del Palace, apparso lento e disorganizzato nella prima parte del match. "La nostra struttura era pessima all'inizio. Sembrava quasi che alcuni si chiedessero: 'Cosa stiamo facendo?'", ha ammesso. "Abbiamo perso quasi tutti i duelli, ogni pallone, e ci siamo ritrovati sotto una pressione enorme." La svolta è arrivata grazie a un episodio chiave: "Il primo segnale è stato il tiro di Jeff Lerma sulla traversa, poi il gol di Ebere Eze ci ha ridato fiducia. Da quel momento, abbiamo ritrovato compattezza, difeso con ordine e aspettato il momento giusto per colpire." E quando l'occasione si è presentata, gli Eagles non hanno fallito. "Sono molto soddisfatto dell'impatto dalla panchina di Daichi Kamada e Eddie Nketiah: il loro contributo è stato decisivo. Quando subentri in una partita del genere, devi essere subito pronto e loro lo sono stati."